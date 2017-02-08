В Западной Монголии произошел массовый падеж сайгаков - исчезающего вида антилоп. Ученые Общества охраны дикой природы (WCS) сообщили, что по их сведениям погибли 2500 сайгаков и их смерть вызвана вирусом, который называют PPR. Исследователи считают, что болезнь, которая возникла в животноводстве, теперь может угрожать всей популяции сайгаков в Монголии.

Существует опасение того, что заражение может распространиться на более широкую экосистему пастбищ, особенно на популяции снежного барса. "Многие другие виды животных проживают на этих территориях," - сказала ученый-ветеринар Энхтувшин Шиилегдамба, "в том числе козерогам и крупным рогатым овцам."

Туши сайгаков сжигаются, чтобы предотвратить распространение болезни, а домашний скота в пораженной местности подвергается вакцинированию. Ветеринар Аманда Файн из Общества охраны дикой природы считает, что "дальнейшая иммунизация" необходима как в ареалах проживаниясайгаков, так и в других местах обитания пострадавших видов.

Известный подвид сайгаков населяет степи и полупустынные регионы Казахстана и Калмыкии в России. Хотя, как считает Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), в зимний период некоторые животные мигрируют в Узбекистан и на север Туркменистана.