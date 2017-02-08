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Семья Дель отказалась оспаривать изъятие приемных детей

Адвокат семьи Дель, руководитель "Команды 29" Иван Павлов

Адвокат семьи Дель, руководитель "Команды 29" Иван Павлов

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Многодетная семья Дель из Зеленограда отказалась оспаривать в суде изъятие десяти усыновленных детей. Решение было принято в ходе закрытого судебного заседания, рассказал СМИ адвокат семьи Иван Павлов.

"Мы надеемся, что этот отказ переведет урегулирование данного инцидента в другое, пусть не судебное, но все же существующее русло", — сказал Павлов "Интерфаксу". По его словам, Светлана Дель руководствуется благополучием детей. Павлов уточнил, что после прекращения административного дела, остается гражданский иск о признании незаконным расторжение договора опеки. Его рассмотрение назначено на ближайший понедельник.

13 января органы опеки забрали из семьи Михаила и Светланы Дель 10 детей. Это случилось после того, как в полицию и опеку обратились сотрудники детского сада, которые обнаружили у одного из приемных детей синяк. Позднее двоих детей передали матери Светланы Дель, а договоры об опеке над еще восемью были расторгнуты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о побоях против Михаила Деля. Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет колонии.

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