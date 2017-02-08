"Оскорблённая Россия"

Утром 8 февраля члены вымышленного духовно-патриотического движения "Оскорбленная Россия" провели свою первую акцию перед Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Они предложили перенести встречи с оппозиционными депутатами за 101 километр, передать ЗакС в ведение РПЦ, переименовав его в Комитет государственной духовности, присвоить "воину христову" Вячеславу Макарову титул обер-прокурора, а также ввести обращение "депутат-батюшка". Таким образом, устроив пародийную акцию, гражданские активисты протестовали против передачи Исаакиевского собора РПЦ.