Сына дальнобойщика Бажутина лишили водительских прав

Суд в Петербурге на год лишил водительских прав Артема Бажутина – сына дальнобойщика, председателя "Объединения перевозчиков России" Андрея Бажутина. Как рассказал Бажутин-старший Росбалту, в суде рассматривали дело о борьбе с платой на Западном скоростном диаметре (ЗСД).

По словам Андрея Бажутина, 25 декабря он, находясь за рулем автомобиля сына, въехал на платный участок дороги, не повредив шлагбаум. Но суд принял решение о лишении водительских прав собственника машины якобы за то, что он скрылся с места ДТП. Бажутин настаивает, что ДТП считается событие, которое повлекло материальный ущерб, которого в данном случае не было. Активист отметил, что решение суда будет обжаловано, а само дело назвал политизированным.

Бажутин известен организацией различных акций против ущемления прав водителей грузовиков. 5 января дальнобойщики-активисты перекрыли пункты оплаты Западного скоростного диаметра. Также в январе Бажутин подал жалобу в Европейский суд по правам человека на запрет на автопробеги.