Иркутск: массовый сход-протест жителей выселяемых поселков

В Иркутске прошел массовый сход-протест жителей поселков, подлежащих выселению из собственных домов по итогам рассмотрения иска прокуратуры. Более 300 человек уже полгода судятся с межрайонной прокуратурой из-за земельного участка, предоставленного товариществу собственников недвижимости "Мечта" бывшим мэром Иркутского района Игорем Наумовым.

Сейчас на экс-мэра Наумова заведено сразу несколько уголовных дел о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Юристы со стороны ответчиков замечают, что по спорным участкам жителей иркутских поселков доказательства межрайонного прокурора вызывают серьезные сомнения.

Защитники прав жителей поселка отмечают не только незаконность ряда документов, служащих доказательством того, что землями владеет Иркутский сельхозинститут (ИСХИ), но и законность прав самих иркутян, у каждого из которых есть свидетельство о праве собственности на свой участок земли и оформленный в собственность дом.

Собравшиеся на протест иркутяне рассчитывают только на "шумиху" вокруг этого дела в средствах массовой информации. Они уверены, что не заставят себя ждать масштабные митинги, поскольку площадь всех земель, которые прокуратура считает незаконно выделенными, насчитывает 1124 гектара.

Активизироваться жителей поселка заставило решение суда по аналогичному делу, затронувшее жителей соседнего поселка "Ангарские зори", расположенного на 28-м километре Байкальского тракта. Накануне, 2 февраля, жители поселка проиграли дело по иску природоохранной прокуратуры Приангарья, теперь им придется перевезти или снести собственные дома.