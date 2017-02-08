Минтруд предложил защищать людей, сообщивших о коррупции

Министерство труда России подготовило поправки в закон "О противодействии коррупции". В частности, они предлагают защищать сообщивших о фактах коррупции от увольнения и дисциплинарных взысканий. Документ с поправками был опубликован 7 февраля на портале нормативных правовых актов.

Поправки Минтруда предполагают, что человек, сообщивший о коррупции, в течение трех лет может быть уволен, назначен на другую должность или получить дисциплинарное взыскание только по решению комиссии. Также поправки гарантируют конфиденциальность заявителей. В 2015 году Минтруд представил первый документ о создании отдельного закона о защите лиц, сообщивших о коррупции. Он предполагал выплату материального вознаграждения за информацию о коррупции — в новой версии поправок от этой идеи отказались.

Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Россия" отметил, что гарантии конфиденциальности заявителей о коррупции уже предусмотрены текущим законодательством. При этом в центре считают, что реализация предложенных министерством мер, станет проблемой.