"Это плевок в нашу сторону"

Завершился суд по делу "Кировлес 2.0". Алексея Навального приговорили к пяти годам условно, что, по мнению многих, окончательно закрывает ему путь на президентские выборы 2018 года.

Victoria Ivleva

Ну вот, Навальный получил пять лет условно, чтобы не успеть к президентским выборам судимость снять. Это понятно. Непонятно зачем судья так долго читал приговор. Можно ж было и сразу сказать. А сажать, однако, опасаются - нужен на свободе, чтобы поиграцца

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Ксения Ларина

Алексей Навальный и Петр Офицеров получили то, что было запланировано: поражение в правах.

Власть продолжает держать Алексея на коротком поводке и в строгом ошейнике, как непослушную собаку.

Унизить, опустить, обезличить, лишить возможности говорить, принимать решения, заставить просить, заставить каяться.

Как все это постыдно.

Желаю Алексею и Петру не сдаваться.

"Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы пронзить идущих прямым путем: меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся"

Николай Травкин

Как бы поступил авторитарный режим в отношении решения Европейского суда по делу, аналогичному "Кировлес"? Да очень просто - послал бы на хер и всё!

Но мы живём, всё-таки, в правовом демократическом государстве. Поэтому в Верховном суде внимательно прочитали, согласились, выплатили Навальному и Офицерову по 8 тыщ € из казны и наказали Кировскому суду пересмотреть вновь это дело.

Кировский судья тов.Втюрин прошёл в ускоренном режиме всю процедуру заново, разобрался, взял прошлое постановление суда и с выражением зачитал его вновь. Т.е. втюрил те же 5 лет условных, что и были…

Нас не проведёшь! У нас на каждое решение Европейского суда найдётся свой районный суд и свой тюрин!

Многих потрясло то, что на суде зачитывался тот же приговор, что и в прошлый раз.​

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Nikolai Rudensky

Владимир Сунгоркин на "Эхе" (неустрашимо): "Ну и что с того, что новый приговор Навальному дословно повторяет предыдущий? Такое сплошь и рядом бывает". #Эхоперлы

Юлия Пшеничная

Навальный пишет, что приговор настолько дословно повторяет старый, что даже показания свидетелей старые, а не те, что они давали в этот раз.

Можем повторить, если кто сомневался.

Иван Давыдов

Приговор Навальному по делу Кировлеса, издание второе без исправлений и дополнений. Хорошо бы третье сокращенным сделали.

Ольга Романова

Судье Блинову нужно подать на судью Втюрина в суд на защиту авторских прав.

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Леонид Волков

Зато удобно: приговор Блинову можно будет скопировать в приговор Втюрину тоже дословно.

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Bozhena Rynska

Приговор Алексей Навальный (Alexey Navalny) - фарс, день сурка. Кремль делает все что может, однако, чтобы упрочить положение Навального, как лидера оппозиции. Логика происходящего сиюминутна. Ну хорошо, сейчас не допустим Навального до выборов, а дальше что? Ну отказались выполнять решение ЕСПЧ, будет мгновенное следующее решение с еще большей выплатой. Будут не исполнять, начнут арестовывать имущество. Судья Втюрин рано или поздно окажется в камере тюрьмы новой Правильной России. Начнет давать показания на всех. Расскажет, кто ему звонил. И дальше по цепочке.

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Но большинству комментаторов не до шуток.

ТЕЛЕГРАММЫ ФЁДОРА КРАШЕНИННИКОВА

Все эти шутки-прибаутки по поводу вторичности кировского балагана на самом деле очень грустно читать. Власти глубоко насрать, смешно нам или нет.Мне кажется, им даже нравится делать все топорно и демонстративно: да, мы охерели, и что? И ничего. Они решили не пускать на выборы Навального - и его там не будет, хоть 10 томов нашутите самых веселых шуток и столько же протестов и ходатайств в суды всех инстанций.

Андрей Мальгин

В кировском суде нам продемонстрировали комедию. Судья просто повторил, слово в слово, с точностью до запятой, приговор, который ранее отменил ЕСПЧ. Люди сидели в зале с текстом 2013 года, якобы написанным другим судьей, и внимательно следили, как уже новый судья зачитывает "новый" приговор, на обдумывание и написание которого он якобы удалялся. Ни разу не ошибся.



Это не леность судьи и следствия. В принципе могли бы и потрудиться состряпать что-нибудь новое. Это демонстративный плевок в европейский суд. Мы делали, делаем и будем делать, что хотим, и никакие суды нам не указ.



Сейчас, по задумке так называемой администрации так называемого президента, начнется волынка с апелляцией, кассацией и новым рассмотрением в ЕСПЧ, а тем временем начнется и закончится президентская компания, состоятся так называемые выборы так называемого президента. И дело,Е как они думают, в шляпе. Навального кандидатом как имеющую тяжелую судимость не зарегистрируют, а значит не допустят до федерального эфира, который ему положен наравне с другими кандидатами.



Именно этого - возможности дать Навальному трибуну - они и боятся больше всего. Они не боятся самого голосования: методики выведения нужного результата давно опробованы и показали свою высокую эффективность.



Теперь ждем затыкания интернета. Интернет в его нынешнем состоянии и те "выборы", которые они запланировали, несовместимы.

Dmitry Gudkov

Демонстративное кривосудие. Дословно повторить отмененный ЕСПЧ приговор — и не нужен никакой Зорькин с его отменой приоритета международного права.

Я могу только словами сейчас поддержать Алексея Навального: политические приговоры разрушают самую основу государства. Это самый надежный путь к его распаду.



Andrey Volna

Проблема даже не в том, что приговор Навальному и Офицерову является неправосудным (что подтверждено решениями ЕСПЧ и ВС РФ). Проблема в том, что этот приговор, по сути, является издевательским. И не столько даже по отношению к осуждённым. Ко всем нам, кто ещё лелеял надежду (да, я надеялся, наивный) на гражданский мир после выборов 2018. И здесь всё равно, потенциальный Вы избиратель Навального или нет. Точно так же можно быть сторонником Явлинского или даже (очень немного таких людей, но они есть) Жириновского или того, кто там будет от коммунистов.

Это смачный плевок в нашу сторону. Не допуск кандидата, страх даже не то, что поражения, а страх критики и открытых дискуссий делает выборы нелегитимными.

Понятно, что главной задачей таких предстоящих "выборов" будет обеспечение явки. С загоном на участки бюджетников и накручиванием количества проголосовавших за счёт лояльных (до поры до времени) регионов и фальсификаций по образцу 2011 - 2012 годов. И понятно опять же, что для образованных избирателей городов президент будет ещё менее легитимен, чем нынче. Это плохо. Для страны плохо.

А тактика здесь может быть одна. Бойкот. Даже для сторонников Явлинского. Ясное дело, что предвыборную трибуну Григорию Алексеевичу нужно использовать. А перед выборами ему придётся снять свою кандидатуру. Иного выхода для человека чести в данной ситуации нет и быть не может, мне кажется.

Плохо это всё.

Приговор наконец-то внес ясность в то, заинтересован ли Кремль в участии Навального в выборах.

Konstantin Kalachev

Признание Навального виновным снимает все вопросы о нем, как об управляемом кремлевском проекте. Он сам себе проект. Герцен, которого разбудили декабристы (Болотная). Развернет дальше свою революционную агитацию. Ждем Ленина.

Politburo 2.0

В 2013 году Навальный был нужен на выборах мэра Москвы коллегам Сергея Семеновича по Политбюро 2.0, которые решили его слегка ослабить и успешно это сделали. По итогам Путин сказал про Собянина: "Не Робеспьер". А сейчас-то где интересанты в участии Навального в выборах президента? Кто сейчас-то будет его за уши тянуть в кампанию и 300 тысяч подписей ему собирать? Так что чего удивляться новому-старому приговору?

Для многих то, что случилось, стало окончательным подтверждением того, что "система" видит в Навальном серьезную политическую силу.

Кох Альфред

Ну? Где поток снисходительного вранья: "Путин не знал! Это не его уровень! Кто такой Навальный, чтобы лично Путин им занимался?"

Вот что я вам скажу. Лично сам. Лично занимался. Потому, что прекрасно знает: если Навальный пойдёт на выборы, то он (Путин) ему проиграет.

Какие ещё нужны доказательства? Так трусливо, практически слово в слово повторив старый приговор...

Это новый этап в эволюции Путина. Он знает, что он слаб. И он также знает, что все это знают.

Сколько будет продолжаться этот театр про "голого короля" - неясно. Но то что это театр - теперь уже совершенно очевидно.

Александр Морозов

В чем причина успеха Навального? Ответ лежит на поверхности. Навальный побеждает независимо от так называемой повестки, от идеологии и даже независимо от успешности мемов, которые он порождает. Он побеждает за счет стиля. Всем своим устным речевым поведением, лаконичными, простыми текстами, манерой общения, тем, как выглядит его семья, — всем этим Навальный оказывается стилистической антитезой гигантскому миру правящей бюрократии. Никто из российских общественных деятелей не является настолько наглядной стилистической альтернативой всей сложившейся «системе».

Marat Guelman

ребята сопротивляются. Делают это в наших интересах. По ходу теряя бизнес, время, свободу перемещений. Если бы сейчас на повестке стоял вопрос :

- кто после Путина ? я бы еще рассуждал, тот или этот. Но на повестке - кто поможет подвинуть Путина. И на этот вопрос никто кроме Навального никаких ответов не дает.

Надо поддержать. Как минимум деньгами, а так то - реально

К альтернативному кандидату от оппозиции большинство комментаторов относятся критически.

Ольга Романова

«Газета.Ru» сообщает, что единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах после приговора Навальному якобы станет Касьянов. Ссылаются на «источник, близкий к оппозиционным партиям». Сам Касьянов сказал, что ПОКА никакого решения нет." Да, если режым и падёт, то от хохота.

Кирилл Шулика

А в оппозиции ни кандидатуру Касьянова, ни кандидатуру Мальцева никто не рассматривает. Есть секта "1,99%" за Явлинского, есть сторонники бойкота, их пока немного, есть сторонники Навального. Как можно серьезно говорить о появлении секты "0,69%" вам никто не скажет. Просто люди хотят освоить деньги на выборы, чтобы потом рассказывать, что кровавый режим все сфальсифицировал.

Условный срок Навального не мешает многим строить прогнозы по поводу его будущей политической карьеры.

НЕЗЫГАРЬ

Срок Алексея Навального по делу «Кировлеса» истечет через 1,5 года, в августе 2018-го.А потом Алексей Анатольевич пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга.

PLUSHEV

А вот и ни фига. 3,5 года, прошедшие со дня вынесения первого приговора вовсе не считаются отбытыми. У Навального (и что самое издевательское - Офицерова, который вообще не при делах) оба срока начались сначала. Так что только отмена, только хардкор

Противники оппозиционера злорадствуют.



Навальный, впрочем, к приговору был готов: он заранее написал пост, в котором пообещал не подчиняться режиму и призвал всех следовать его примеру:

Алексей Навальный

Приговор может быть любой, кроме оправдательного (в такое я не верю, хоть мы и выиграли ЕСПЧ по этому же делу. Не для того фабрикуют дела, чтобы потом людей оправдывать). <...>

Я не знаю, какой он будет, но точно знаю, что он гарантированно не облегчит политический деятельности: ни конкретно моей, ни остальных независимых политиков и активистов. Ещё один акт запугивания сработает не на всех, но на кого-то сработает, для того всё и делается.

Отстаивать своё мнение станет ещё немножечко сложнее, но для приличного человека это должно приводить к единственному последствию: защищать своё мнение и свои права ещё настойчивее.

Самое важное, что нам всем надо понимать: Никакого хитрого плана Кремля по удержанию власти нет. Всё очень просто. Подконтрольные суды, правоохранительные система и СМИ хотят вас вынудить подчиниться им заранее. В инициативном порядке. Вас никто не репрессирует, не принуждает, но жути нагнали, и вот вы уже прикинули в голове, как надо себя вести, чтобы система вас одобрила и не имела к вам претензий.

И вот вы уже даже в фейсбуке не написали возмущенный пост. Вы не пришли на митинг. Вы промолчали в разговоре. Вы проголосовали как надо (вдруг они всё-таки могут проверить). И всё. <...>

Хорошая новость в том, что формула борьбы так же проста: не подчиняйтесь добровольно и заранее. Не все готовы бросаться на танк, но точно не стоит стелить этому танку ковровую дорожку или подталкивать его сзади, когда он завяз, переезжая кого-то.

Всё остальное — уже тактика. Выборы, бойкоты, митинги и тд. В основе всего лежит отказ от инициативного подчинения. Когда достаточное количество людей (не обязательно даже большинство) отказывается — любой авторитарный режим рушится. Потому что в его основе всегда ложь очередного голого короля.

Что бы там ни было впереди — я добровольно подчиняться отказываюсь. И вас к этому призываю.

Соратники Навального готовы бороться и считают, что приговор не станет препятствием для участия в выборах.

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Леонид Волков

И еще раз о главном.

Мы начинали планировать кампанию в июле 2016 года — когда и речи не было про отмену первого приговора по Кировлеса.

Мы всегда действовали в предположении, что нам со всех сторон будут сочувственно кивать: «ребята, ну а что делать, если он по закону не имеет права участвовать».

Мы всегда понимали, что будет трудно.

Поэтому мы и начала кампанию за допуск Навального к выборам ровно за год до того момента, когда — в декабре 2017 — решение о допуске, собственно, будет приниматься.

И приговор никак на нашу кампанию не влияет.

У нас есть год (ну, теперь уже 10 месяцев) для того, чтобы сделать Алексея Навального кандидатом на президентских выборах 2018 года.

Конкретные формальные механизмы вообще не имеют значения.

ЕСПЧ отменит новый-старый приговор и ВС не будет снова тянуть полгода, а отменит его тоже окончательно?

Конституционный суд отменит норму, запрещающую судимым баллотироваться (ведь она явно противоречит Конституции)?

Госдума, как она это умеет, за один день в трех чтениях отменит этот закон?

Может быть любой юридический вариант. Но юридическая сторона вторична: она в любом случае будет лишь оформлением политического решения.

И вот этого политического решения мы и должны добиться путем нашей политической кампании.

Но у многих стакан скорее наполовину пуст.

Евгений Левкович

Бывает такой день проживёшь, что для его описания не хватит толстой тетради. А бывает наоборот: одного предложения достаточно для описания целой эпохи. Например, «мы радуемся условному сроку, полученному по сфабрикованному делу».

Аркадий Бабченко

Владимира Кара-Мурзу отравили. Второй раз. Он опять на грани жизни и смерти. Марку Гальперину утром взломали дверь, он прыгал из окна, арестован. Двести восьмидесятая. До пяти лет. У журналистки Ольги Сапроновой, которой он давал интервью, проходят обыски. Сама она сейчас на Лубянке. Навального и Офицерова судят в Кирове. Второй раз. В Астрахани вынесен первый приговор о недоносительстве. На Ильдара Дадина очередная атака. Это все сейчас, вот в прямом эфире. Дивный новый мир.

В этом дивном новом мире старый лидер страны смотрит в будущее с небывалым оптимизмом, если верить тому, что он сегодня произнес.

Igor Klyamkin

О НЕИЗБЕЖНОМ КОГДА-НИБУДЬ БУДУЩЕМ

Чтобы не забыть: «Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно» (В.Путин, 8 февраля 2017 г.).

Valery Solovei

Как будто сегодня сказано!

"Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно; что же касается будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение".

(Граф Александр Бенкендорф)

Хотя при желании слова Путина можно истолковать и иначе:

Oleg Kozyrev

Это смешно. Путин заговорил лозунгами кампании Навального про прекрасную Россию будущего <...> даже он проникся, даже ему хочется жить (хотя бы на словах) в такой стране