Гиви ушел за Моторолой. Эфир в 19:05

Убит очередной одиозный командир "ДНР". Что означает цепочка этих смертей? Обсуждают: адвокат Марк Фейгин, военный эксперт Сергей Гончаров, политологи Вадим Карасев и Алексей Мельник, советник министра внутренних дел Украины Зоран Шкиряк. Ведущая Елена Рыковцева

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