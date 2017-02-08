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Гиви ушел за Моторолой. Эфир в 19:05

Гиви под камерами издевается над украинскими пленными. Январь 2015 года

Гиви под камерами издевается над украинскими пленными. Январь 2015 года

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Убит очередной одиозный командир "ДНР". Что означает цепочка этих смертей? Обсуждают: адвокат Марк Фейгин, военный эксперт Сергей Гончаров, политологи Вадим Карасев и Алексей Мельник, советник министра внутренних дел Украины Зоран Шкиряк. Ведущая Елена Рыковцева

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