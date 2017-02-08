Литераторы выступили против увольнения главного библиографа РНБ

Филологи, литературоведы, писатели, переводчики и издатели подписали открытое письмо, в котором они протестуют против увольнения главного библиографа информационно-библиографического отдела Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге Татьяны Шумиловой. Текст письма опубликовал сайт Colta.ru

По словам авторов письма, увольнение Шумиловой носит репрессивный характер и имеет целью погасить протест внутри библиотеки против ее возможного слияния с Российской государственной библиотекой. "Мы присоединяемся к письму сотрудников в защиту коллеги, требуем восстановить Татьяну Эдуардовну Шумилову в занимаемой должности и привлечь как эксперта к обсуждению судьбы РНБ", – заявили литераторы. Всего под письмом подписались 40 человек, в том числе Ольга Седакова, Денис Драгунский, Татьяна Толстая, Лев Рубинштейн.

Об увольнении Шумиловой стало известно 7 февраля. Она рассказала журналистам, что руководство библиотеки предложило ей оставить свой пост после того, как она раскритиковала ожидаемое слияние РНБ с Российской государственной библиотекой. Однако в ее трудовой книге стоит запись о том, что договор с ней расторгнут из-за прогула. При этом один из сотрудников библиотеки рассказал "Медиазоне", что Шумилова заранее предупредила руководство библиотеки, что она берет отгул в счет отпускного дня.