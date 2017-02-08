Посольство Венгрии в Москве выдавало визы без необходимых проверок

Посольство Венгрии в Москве подозревают в выдаче виз без необходимых проверок в 2013 году. Как сообщается во внутреннем докладе МИД Венгрии, попавшем сегодня в распоряжение СМИ и оппозиции, посольство выдало 8481 бизнес-визу по приглашению венгерской винной компании "Монте Токай". В докладе о нарушениях сообщается, что "Монте Токай" оформляла приглашения гражданам России с неизвестной финансовой историей и профессией.

Доклад также сообщает, что схема выдачи виз заставляет думать о торговле визами и о том, что получатели документов вовсе могли никогда не посещать Венгрии, а путешествовать с этими визами в другие страны Евросоюза.

Компания "Монте Токай" сейчас находится на стадии ликвидации, поэтому комментариев не дает. МИД Венгрии сообщил агентству Рейтер, что в 2014 году таких проблем уже не было.

