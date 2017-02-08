О программе продовольственной помощи малоимущим

Минпромторг опубликовал список российских продуктов, которые будут продаваться по специальным карточкам для малоимущих.

Это - мука, крупы, макаронные изделия, картофель, овощи, фрукты, сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца, растительное масло, мясо, рыба и молочные изделия. Также в перечень внесены саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.

РИА Новости со ссылкой на Минпромторг сообщает, что по карточкам нельзя будет приобрести водку, сигареты и другие "вредные" продукты.

Несколько лет назад министерство предложило создать систему дополнительного питания для малообеспеченных граждан. По программе, на специальные банковские карты малоимущих граждан будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные продукты.

Во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что программу планируется ввести уже в этом году.