Марк Гальперин: "Нас пытаются запугать"

Гражданский активист Марк Гальперин, задержанный вчера в подмосковной квартире родителей, назвал произошедшее похищением и заявил, что это попытка запугать всех оппозиционеров. При задержании полицейские отказались представиться и вскрыли дверь при помощи болгарки. Гальперин спустился с балкона 2-го этажа, чтобы, как он сам объяснил, не присутствовать во время обыска. В управлении ФСБ по Москве и Московской области ему объявили, что он является свидетелем, и взяли подписку о неразглашении, однако против кого возбуждено уголовное дело и по какой статье, пояснить не смогли. Гальперин отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, и был отпущен.