Депутат просит признать его банкротом, чтобы получить налоговую отсрочку

Депутат Государственной думы России Андрей Палкин просит признать его банкротом для получения отсрочки по налогам.

Представитель "Единой России" заявил, что к моменту получения депутатского мандата должен был прекратить предпринимательскую деятельность и избавиться от активов. В результате депутат не смог заплатить налоги по некоторым сделкам по продаже имущества, поскольку продал его в рассрочку сыну. По словам Палкина, он должен государству 62 миллиона рублей и, чтобы получить законную рассрочку для выплаты налоговых долгов, вынужден объявить себя банкротом.

СМИ называли Палкина "самым зарабатывающим" депутатом Госдумы – в 2015 году он задекларировал доход в полтора миллиарда рублей.

