Чуть выше плинтуса

В 1996-м американский актер и режиссер Дэнни Де Вито поставил фильм "Матильда" по книге Роальда Даля. Год спустя фильм дублировали на русский язык. Еще через двадцать лет появился документ, авторы которого, представители "православной общественности", усмотрели в картине "Матильда" (цитирую) "глумление и клевету над Императором Николаем II". "Действия лиц, создавших фильм, не только преступны по отношению к верующим гражданам страны, но и по отношению к государству, так как направлены на подрыв национальной безопасности", – читаем в письме, вывешенном на сайте "Русская народная линия". Гражданам предлагается подписать это письмо и отправить в Генеральную прокуратуру, чтобы создателей фильма привлекли к уголовной ответственности.

"Стоп-стоп-стоп! - возмутится внимательный читатель. – Что за ерунду вы тут понаписали? Все это сказано не про тот фильм!" В оскорблении религиозных чувств обвиняют вовсе не американскую "Матильду", в котором главная героиня – маленькая школьница с необычайными способностями. Письмо посвящено одноименному российскому фильму режиссера Алексея Учителя, героиня которого – вполне взрослая балерина, хотя тоже не без способностей.

"Православную общественность" в России возбудила отнюдь не лента Дэнни Де Вито. С другой стороны, его картина сегодня – единственная из "Матильд", доступная отечественному зрителю, других просто не найти. Фильма режиссера Учителя нет ни в прокате, ни на DVD, ни в интернете – нигде, формально его не существует в природе. Премьера запланирована на осень, публике доступен только трейлер. Судить о фильме по трейлеру – все равно что судить о литературных достоинствах романа по его обложке или о вкусе вина – по этикетке. Но кого волнуют эти мелочи в стране, в которой миллионы трудящихся в едином порыве осуждали "Доктора Живаго", даже и обложки не увидев?

​Скандал вокруг фильма "Матильда" оказался заметным именно в силу абсурдности этой истории: гнев направлен против того, чего еще нет; ревнители нравственности требуют привлечь художника к суду за намерение, за еще не реализованную возможность, почти за оруэлловское "мыслепреступление". Прежде в похожих ситуациях под удар попадало нечто конкретное, уже свершившееся – оперный спектакль в Новосибирске или фотовыставка в Москве. По Зигмунду Фрейду, культура – это система запретов, которая должна обуздывать человеческую агрессию и темные инстинкты. В путинской России принято уже так много драконовских законов, что постулат Фрейда перевернут: та же "православная общественность" может теперь науськать Фемиду на любое явление культуры и агрессивно требовать от властей его запрета.

Можно вычеркнуть "Гарри Поттера" за оккультизм и подозревать тайного педофила в Карлсоне

Под подозрением – все, включая классику. "Анну Каренину" и "Воскресение" при желании можно изъять из обращения за проповедь разврата, "Евгения Онегина" и "Дубровского" – за то, что их главные герои убийцы, а уж "Сказка о попе и работнике его Балде" – прямое покушение на честь и достоинство православного духовенства. Кстати, вся детская литература – область, где запретители легко могли бы разгуляться. Героев "Крокодила Гены" можно осудить за самоуправство, медведя из "Винни-Пуха" – за чревоугодие. Можно вычеркнуть "Гарри Поттера" за оккультизм и подозревать тайного педофила в Карлсоне. Сотни книг о моряках, полярниках и сыщике с Бейкер-стрит можно спрятать с библиотечных полок в спецхраны, например, за пропаганду курения. Кстати, и к вдохновившей Де Вито "Матильде" Роальда Даля нетрудно придраться, обвинив авторов книги и ее экранизации в попрании семейных ценностей.

Думаю, впереди – новые скандалы, новые "вбросы" и новые бурные обсуждения в СМИ и социальных сетях. Мыльные пузыри, похожие на новости, вытесняют настоящие новости. Это сознательная и неглупая политика. Людям власти в нынешней России не всегда нравится быть ньюсмейкерами, привлекая к себе внимание, им хочется оставаться в тени, чтобы обычные граждане как можно меньше знали об их апартаментах и банковских счетах, роскошных яхтах и недвижимости за рубежом, друзьях-бизнесменах, хватающих на лету госзаказы, и друзьях-музыкантах, перевозящих бриллианты в недрах виолончелей Страдивари. Именно поэтому стрелки переводят на культуру: она стоит дешево, культуры не жалко.

Кому сегодня даром отданы новости? Маргиналам, паяцам, ряженым, мелким политическим спекулянтам и прочим альтернативно одаренным существам, давно сообразившим – хорошими делами прославиться нельзя. Все они несут агрессивную ахинею, получают свои 15 минут пиара, попутно производя информационный шум. Для того они, собственно, и потребовались.

Маргиналам легко дать волю, да трудно потом их контролировать. Режиссер Учитель вполне лоялен путинскому режиму, он подписывал "правильные" письма, одобрял-поддерживал все нужное, но это его не спасло: сегодня все, что хоть на миллиметр выше плинтуса, в опасности. Кажется, даже Никита Сергеевич, Андрон Сергеевич и примкнувший к ним Станислав Сергеевич начинают это понимать. Да, похоже, поздно.

Роман Арбитман – саратовский писатель

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