Неизбежность прекрасного будущего

Доброе утро!

Духовно-патриотическое движение “Оскорбленная Россия” провело пикет у Мариинского дворца в Петербурге с требованием запретить все массовые акции, кроме крестных ходов, признать лозунг "Музей – городу" экстремистским и передать городской парламент в ведение РПЦ, переименовав его в Комитет государственной духовности (КГД).

В Москве валютные заемщики вызвали правительство России на дуэль, приложив к переданному в приемную обращению фотографии перчаток. Самый богатый депутат Госдумы РФ Андрей Палкин объявил о банкротстве, чтобы получить налоговую отсрочку, сославшись на то, что “Трамп четыре раза банкротился”. Президент России Владимир Путин сказал молодым ученым, что “прекрасное будущее России” неизбежно в силу того, что “фундаментальные основы” страны имеют “глубокие, прочные корни”.

Второй суд по делу Кировлеса зачитал Алексею Навальному и Петру Офицерову практически тот же приговор, что и первый, и приговорил их к пяти и четырем годам условно и штрафу в 500 тыс. рублей. Навальный не собирается в связи с этим прекращать президентскую кампанию, ссылаясь на Конституцию.

Координатор “Открытой России” Владимир Кара-Мурза-младший, по словам его адвоката, вышел из комы, но общается пока только “морганием глаз”. Состоянием его здоровья обеспокоен американский сенатор Джон Маккейн.





В Петербурге встречи с депутатами приравняли к митингам, ректоры двух вузов заявили, что никакого обращения к губернатору по поводу передачи Исаакиевского собора церкви не подписывали (не потому что они против передачи, а потому что просто раньше ушли с собрания, на котором это делалось), а прогрессивные деятели российской культуры составили открытое письмо против увольнения главного библиографа РНБ Татьяны Шумиловой, направили его директору библиотеки и выложили на “Кольте”.

“Фонтанка” опубликовала интервью с оставшимся на свободе “Шалтаем-Болтаем” Александром Глазастиковым. Он находится в Эстонии, где собирается просить политическое убежище. Познакомились они с Аникеевым, он же Льюис, на ресурсе “Дамочка.ру”, а все взломы будто бы осуществляли вольнонаемные хакеры, более или менее открыто предлагающие свои услуги в сети.

В Нигерии пираты захватили в плен семерых россиян и одного украинца, а в Донецке неизвестные убили командира сепаратистского батальона “Сомали” Михаила Толстых по кличке “Гиви”. (Подробно про Гиви читайте тут). Пророссийские сепаратисты обвиняют в его убийстве “украинские спецслужбы”. Россию никто официально не обвинял, но Песков на всякий случай напомнил, что о причастности России “не может быть и речи”. Зато глава МВД Украины Александр Вакуленко сказал, что журналиста Павла Шеремета могли убить россияне, приехавшие в Киев на съезд “одной из нетрадиционных церквей”.

Палата общин британского парламента окончательно одобрила законопроект о запуске брекзита. Теперь он перейдет к лордам.

Отставка правительства Румынии не состоялась.

Сенат США утвердил Джеффа Сешнса генпрокурором страны (52 против 47). Для этого сенаторам-республиканцам пришлось отдельно голосовать за то, чтобы остановить выступление сенатора-демократа Элизабет Уоррен: она зачитывала письмо вдовы Мартина Лютера Кинга, написанное 30 лет назад, когда Сешнсу было отказано в должности федерального судьи из-за его расистских комментариев.

Апелляционный суд 9-го федерального округа США пока не вынес решения по поводу законности приостановки действия указа президента Дональда Трампа о запрете на въезд в США для граждан семи преимущественно мусульманских государств. Вчера Трамп выступал в Вашингтоне перед начальниками полиции крупнейших американских городов. Он сказал, что отечество в опасности, назвал суды политизированными, а апелляционные слушания позорными. Трамп процитировал иммиграционный закон, который, по его мнению, дает ему право ввести запрет на въезд, и охарактеризовал его как “прекрасно написанный” – настолько прекрасно, что текст способен понять даже “двоечник”. Поэтому и обсуждать в ходе слушаний, по мнению Трампа, было нечего. “Я был хорошим учеником, я все понимаю, прекрасно все схватываю, да? Мне кажется, лучше, чем кто-либо еще”, – заверил офицеров полиции президент США.

Три ссылки поэтому будут сегодня о людях попроще – которые, может, порой ошибались или не всегда все понимали:

10 февраля исполнится 180 лет со дня смерти Пушкина. Здесь читайте о темных местах в его биографии, известной вроде бы до мелочей, здесь – обо всех, с кем он собрался драться на дуэли, а здесь – о памятниках поэту в разных неочевидных городах (особенно хорош каменный А.С. в Аддис-Абебе).

Баби Бадалов – художник-странник из Баку, Ленинграда и Парижа, автор странных работ на стыке графики и визуальной поэзии и очень симпатичный человек. Здесь он занимательно рассказывает Дмитрию Пиликину о Достоевском, гей-культуре и ненаписанных книгах.

И отрывок из книги историка Ниала Фергюсона “Цивилизация: чем Запад отличается от остального мира” (Corpus) о том, как Африка оказалась лабораторией, где в XIX веке исследовали, можно ли с помощью медицины продлевать жизнь, а в XX стали тестировать расовую теорию и концентрационные лагеря.

Искренне ваши,

Семь-сорок