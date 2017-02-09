В Москве у офиса "Роснефти" задержаны активисты "Другой России"

В центре Москвы вечером в среду в ходе акции у офиса компании "Роснефть" были задержаны 12 активистов незарегистрированной партии "Другая Россия". Об этом "Медиазоне" сообщил один из лидеров организации Александр Аверин.

По его словам, трое активистов забрались на крышу соседнего здания и попытались развернуть транспарант с надписью: "Капитализм — дерьмо". Участники акции также пытались разбросать листовки "с обвинениями в адрес топ-менеджеров "Роснефти"". Аверин пояснил, что несмотря на кризис, зарплаты руководителей компании продолжают расти. "Другая Россия" требует национализации "Роснефти", отметил активист.

Среди задержанных трое несовершеннолетних. За ними в отдел полиции приехали родители. На некоторых активистов составили протоколы по статьям о нарушении порядка проведения митинга и неповиновение требованиям полицейского.