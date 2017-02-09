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СМИ: задержан мэр Тайшета Александр Величко. В мэрии идут обыски

Задержание. ФСБ. Архивное фото

Задержание. ФСБ. Архивное фото

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В Иркутской области в четверг утром задержан мэр города Тайшет Александр Величко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

Величко был задержан на рабочем месте сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. В здании городской администрации идут обыски.

Причины задержания не уточняются. В то же время, по данным местных СМИ, оно может быть связано с расследованием уголовного дела о хищении средств при строительстве городских артезианских скважин. По информации IrkutskMedia, в 2011 году администрация Тайшетского района предоставила в аренду коммерческой организации земельные участки для бурения скважин, хотя они уже были обустроены мэрией города за счет бюджетных денег пятью годами ранее.

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