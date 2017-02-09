Скопье обеспокоено заявлениями конгрессмена о разделе Македонии

Македония гневно отвергла утверждение американского конгрессмена от Республиканской партии Дейны Рорабахера о том, что "не является страной" и должна быть разделена между соседними Болгарией и Косово.

"Косовары и албанцы из Македонии должны быть частью Косова, а остальная часть Македонии должна быть частью Болгарии или любой другой страны, к которой они полагают, что относятся," - сказал албанскому телеканалу Vizion Plus Рорабахер, председатель подкомитета по делам Евразии в Палате представителей Конгресса США.

Рорабахер, которому 70 лет, является сторонником России, утверждал, что создание Македонии 30 лет назад во время демонтажа Югославии, было ошибкой, потому что нация разделена на этнические лагеря, которые не могут жить вместе мирно. Его предложение разделить Македонию вторило заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал в 2015 году, что существуют "идеи о предоставлении Македонии частично Албании, а частично Болгарии."

Министерство иностранных дел Македонии гневно отвергло комментарии Рорабахера, заявив, что они "вызывают огромное беспокойство" и "воспаленную националистическую риторику" в регионе, "возвращая нас в прошлое." Македония заявила, что Государственный департамент США также не будет поддерживать эти предложения, но Рорабахер настаивает, что может повлиять на администрацию Трампа и проведет слушания по этому вопросу в своем подкомитете.