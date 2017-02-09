Россия отследит перемещение мяса и молока из Белоруссии

Россельхознадзор объявил , что устанавливает контроль за перемещением мясной и молочной продукции из Белоруссии по территории России - от момента пересечения границы до прилавков магазинов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



Такие меры было решено принять по просьбе белорусской стороны в ответ на критику качества продукции. В Минске неоднократно высказывали мнение, что вся продукция неизвестного происхождения, якобы поступающая из Белоруссии, на самом деле является фальсификатом, произведенным на территории России.



Ранее Россельхознадзор заявил, что в 2017 году сотрудники ведомства нашли нарушения санитарных норм в белорусской говядине, молоке и птице. При этом Россия обвинила Белоруссию во ввозе украинской и европейской говядины под видом белорусской. С 6 февраля ограничены поставки в Россию говядины с предприятий Минской области.

В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта "за нанесение ущерба государству".