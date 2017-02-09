В Твери на автора ролика о полиции Казакова завели новое дело

В Тверской области возбуждено новое уголовное дело в отношении местного жителя Шамиля Казакова, осужденного из-за публикации видеоролика с критикой полиции. Об этом сообщает правозащитный центр "Сова".

На этот раз Казакова обвиняют в оскорблении и клевете на следователя, который вел его предыдущее дело. Подозреваемый также рассказал правозащитникам, что на его сестру оказывают давление, и что в их квартирах прошли обыски.

В августе 2016 года Шамиль Казаков был приговорен к десяти месяцам исправительных работ по статье об оскорблении представителей власти. Он был освобожден от наказания, так как достаточно долгое время провел в СИЗО и под домашним арестом. Суд также признал его невиновным в возбуждении ненависти по отношению к полицейским.

Мусульманину Казакову отказали в приеме на службу в полицию, в качестве причины назвав его национальность и вероисповедание. Мужчина записал "неформальный отказ" на скрытую камеру и опубликовал его на YouTube. После этого началось его судебное преследование.