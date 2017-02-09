Президент США направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину

Президент США Дональд Трамп направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину, в котором говорится, что он надеется на сотрудничество по развитию отношений.

Председатель КНР оставался одним из немногих мировых лидеров, с кем Трамп не говорил по телефону напрямую после вступления в должность президента США. Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор вскоре после избрания Трампа на пост президента в ноябре минувшего года.

В письме Трамп поблагодарил лидера КНР за поздравительное послание по случаю инаугурации и пожелал китайскому народу процветания по случаю Нового года петуха по лунному календарю. Президент Трамп надеется на сотрудничество с Китаем по развитию конструктивных отношений, которые приносят пользу как Соединенным Штатам, так и Китаю, говорится в письме.

Китаское руководство заявило 9 февраля, что придает большое значение отношениям с США и подтвердило получение письма. На ежедневной пресс-конференции в Пекине представитель министерства иностранных дел Лю Кан сообщил, что Китай высоко оценил письмо Трампа и поздравления с Новым годом по лунному календарю и отметил, что сотрудничество между двумя странами – это, как он выразился, единственный вариант.

В середине года Председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Москву. Об этом сообщил посол России в Китае Андрей Денисов.