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Министр иностранных дел Грузии Джанелидзе начал визит в США

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе

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Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе отправился с двухдневным рабочим визитом в США, где проведёт первую встречу с Госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Кроме того, Михаил Джанелидзе встретится с американскими сенаторами и представителями администрации президента Трампа, в том числе с советником президента по вопросам национальной безопасности Майклом Флинном.

На встречах стороны обсудят вопросы грузино-американского стратегического партнерства и углубления сотрудничества в различных направлениях, говорится в сообщении МИД Грузии. Визит Михаила Джанелидзе в Соединенные Штаты Америки завершится 10 февраля.

Грузию и США связывает "Хартия стратегического партнёрства". Документ был разработанещё при президенте Джордже Буше-младшем, но окончательно оформлен в начале президентства Барака Обамы.

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