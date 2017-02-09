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Центробанк может начать выдавать банковскую тайну следствию

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

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Банк России прорабатывает возможность выдачи правоохранительным органам информации, в которой содержится банковская тайна. Об этом в интервью ТАСС рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, эта мера поможет расследовать дела о мошенничестве и выводе активов из России. Она отметила, что это сделает наказание для виновных "реально неотвратимым". В настоящее время выдача банковской тайны запрещена законом.

Также глава Центробанка рассказала, что регулятор рассматривает изменения в законодательстве, которые позволят привлекать руководителей банков к ответственности за фальсификацию отчетности. Она отметила, это одна из ключевых бед банковской системы России.

Набиуллина рассказала, что в Банке России призывают ввести "право на профессиональное суждение". Оно позволит регулятору принимать действенные меры к банку "независимо от того, есть ли весь набор формальных доказательств". По словам Набиуллиной, это поможет предотвратить ситуации, когда "дыра" у банка разрастается и его уже невозможно спасти.

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