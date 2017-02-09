В Киеве пройдут похороны бывшего вратаря сборной СССР Виктора Чанова

Похороны бывшего вратаря киевского "Динамо" и сборной СССР Виктора Чанова пройдут в Киеве. Об этом ТАСС сообщил брат бывшего футболиста Вячеслав Чанов, работающий старшим тренером вратарей тульского "Арсенала".

Бывший вратарь скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

По информации издания "Спорт-Экспресс", 20 января на Виктора Чанова было совершено нападение, в результате которого он получил черепно-мозговую травму.

Вячеслав Чанов был вратарем - он выступал за донецкий "Шахтер", московское "Торпедо", бакинский "Нефтчи" и московский ЦСКА, в котором затем долгое время работал тренером. Голкипером был и отец братьев Виктор Чанов, выступавший за ЦДСА и "Шахтер" (Сталино).