Бараки Копейска

Жители челябинского пригорода Копейска ждут расселения домов, построенных без фундамента из камыша и глины еще в 1930-е годы. В этих двухэтажных бараках нет ни горячей воды, ни канализации, ни центрального отопления. Сестры Вероника и Елена Танас – хозяйки квартиры в одном из таких домов по улице Дундича, но, по сути, бомжи. Оставшись без родителей, они оказались в приюте, затем под опекой, а когда вернулись в родную квартиру, она уже была в плачевном состоянии. Однако ничего иного чиновники предложить сиротам не смогли. 10 лет назад в администрации Копейска сестер уверяли, что они стоят в очереди на получение жилья. Однако потом оказалось, что команда чиновников сменилась, законы тоже, и в очереди ни Елена, ни Вероника уже не значатся. Сегодня в их квартире – ледяная пещера. В других квартирах в бараке все еще живут люди. Дом, которому в этом году исполняется 86 лет, пока так и не признан аварийным.