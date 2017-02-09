Адвокат Павлов оспорит в суде новую форму адвокатского запроса

Руководитель "Команды 29", адвокат Иван Павлов и адвокат Андрей Николаев направили в Верховный суд России иск с просьбой признать недействующими требования к адвокатскому запросу, которые утвердило Министерство юстиции в прошлом году. Об этом Павлов сообщил в своем фейсбуке. Иск адвокатов будет рассмотрен в апреле.

Согласно новому приказу Минюста, в новой форме адвокатских запросов адвокат обязан указать данные лиц, в чьих интересах он действует. Павлов отметил, что это противоречит положениям законодательства об адвокатской деятельности и Кодексу профессиональной деятельности адвоката.

По словам Павлова, в связи с подачей запроса по новой форме Минюста, адвокат может лишиться лицензии за разглашение адвокатской тайны. А при подаче запроса с нарушением тоже может последовать ответственность, отмечает адвокат. При этом Павлов уточнил, что адвокатские запросы – важный инструмент, от которого нельзя отказываться из-за противоречий в законодательстве.

За разглашение адвокатской тайны, в которую входят любые сведения, связанные с оказанием юридической помощи доверителю, в том числе сам факт обращения, защитника могут лишить статуса или привлечь к административной ответственности. За неправильно заполненный запрос адвоката также могут лишить статуса.

