Глава МИД Польши Ващиковский: новому Мюнхену и Ялте не бывать

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский во время обращения к парламенту по основным направлениям польской внешней политики говорил об угрозе со стороны России и агрессивной политике Москвы.

По словам Ващиковского, об агрессивной политике России, прежде всего, свидетельствует ситуация на востоке Украины и невыполнение Минских соглашений. Москва, как выразился министр, стремится к "фактическому уходу НАТО из всего региона и к тому, чтобы преобразить дюжину государств, в которых живут десятки миллионов людей, в серую зону, обреченную на неуверенность и нестабильность".

"Польша не согласится на такое видение политического порядка в Европе, на раздел нашего континента на сферы влияния. Не быть никогда новому Мюнхену и Ялте!" – заявил министр. Глава МИД Польши говорил также о милитаризации Калининградской области и необходимости усиления присутствия войск НАТО на польской территории и в странах Балтии.

Кроме того, как сказал министр, Варшава выступает против строительства газопровода "Нордстрим-2" и усиленно работает над поиском новых источников получения энергоносителей. Одновременно Ващиковский отметил, что Польша "понимает необходимость диалога с РФ", относится к своему соседу со всей серьезностью и поэтому будет развивать "общественный диалог", контакты между людьми и экономическое сотрудничество.

Важным пунктом отношений с Россией, по словам министра, является возвращение Польше обломков президентского самолета, который разбился под Смоленском в 2010 году. Если Москва в очередной раз откажется это сделать, то Варшава будет добиваться этого в международных судебных инстанциях.