"В России управляют столоначальники"

В январе районный суд в Петербурге объявил незаконной установку властями по инициативе движения «Белое дело» мемориальной доски на доме, где жил Александр Колчаку, сославшись на якобы законность расстрела адмирала по решению большевистского военно-революционного комитета. Полярный исследователь, флотоводец, Верховный правитель России в 1918-20 гг. на этом основании лишен права на память. Решение обжаловано. Доска пока на месте.

Опрос на улицах Санкт-Петербурга

Буквально за месяц до юбилея Февральской революции власти решили отметить 100-летие этого события на государственном уровне, собрали специальный комитет, и объявили о новой высочайше одобренной концепции «единой великой революции».

Концепция явно противоречит фактам: сначала была освободительная революция Февраля, а потом - вернувший стране самодержавие, но уже ленинское, Октябрьский переворот партии большевиков.

О реформах и революции говорим в Санкт-Петербурге с историком, писателем, главным редактором журнала «Звезда» Яковом Гординым.