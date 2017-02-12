Киноцентр "Э"

Главное управление по противодействию экстремизму МВД России впервые стало заказчиком художественного фильма. Право на его съемки без всякого конкурса получил священник и русский националист из Новосибирска, известный борьбой с "Тангейзером", "Монстрациями" и "американскими сектами". Сейчас фильм "Рядом с нами" уже можно увидеть на фестивалях, вскоре же он может выйти и на российские телеэкраны.

Защитник от греха

"Я рассматриваю кинематограф как площадку для проповеди, как миссионерский проект, – рассказывает новосибирский священник Александр Новопашин о своей деятельности в кино. – И очень хочу, чтобы такое явление как современный кинематограф из оружия массового поражения превратился в достойное оружие для обороны нашего общества и государства от разных тлетворных явлений, являющихся пропагандой самого греха".

Новопашин в родном Новосибирске 24 года является настоятелем Собора Александра Невского и одним из наиболее активных церковных деятелей. Общероссийский резонанс имела кампания против оперы "Тангейзер", одним из основных организаторов которой он был.

Знаменитые новосибирские "Монстрации" Новопашин также считает "сатанинскими", хотя организатор этих акций Артем Лоскутов – его бывший прихожанин. "Во второй половине 90-х, в алтаре Собора Александра Невского, где я тусовался, лежали самые разные листовки, в том числе против полового воспитания детей: "Смотрите, чему они хотят наших детей научить!" Оттуда я и узнал, как мужчины и женщины состыковываются", – рассказывает Лоскутов.

"В силу того, что Новопашин женат, он не может подняться выше в церковной иерархии (сейчас он митрофорный протоиерей – РС) и реализует себя в общественной деятельности", – так художник объясняет недюжинную активность священника.Деятельность Новопашина многогранна – от организации уличных шествий, администрирования веб-сайтов и издания журналов до участия в соревнованиях по поднятию штанги и снаряжения миссионерского корабля, плававшего в удаленные сибирские районы по реки Оби.

При Соборе Александра Невского Новопашин организовал центры реабилитации наркозависимых, за пределами Новосибирска он известен как исследователь и борец с сектами, заместитель руководителя Российской ассоциации центров изучения религий и сект. "Мы помогаем МВД материалами, консультациями, участвуем в качестве экспертов в оперативно-следственных группах", – рассказывает Новопашин о своей "антисектантской" деятельности.

Все эти деструктивные планы разрабатываются крупными институтами Западной Европы и, конечно, США

По словам руководителя информационно-аналитического центра "Сова" Александра Верховского, "сектоведы" из этой ассоциации не делают различий между деструктивными объединениями и просто экзотическими для России свидетелями Иеговы или кришнаитами. Но в МВД их идеи всегда находили понимание. Новопашин – лауреат ряда премий МВД, начал взаимодействовать с этим министерством в 90-е, задолго до появления центров "Э" (в 2008 году).

Проблему деструктивных сект в интервью сайту Новосибирской митрополии Новопашин определил так: "Случаев, когда русским юношам и девушкам путем различных манипуляций навязывают чуждые им псевдорелигиозные и ультрарадикальные идеи, сотни. И дело не в исламе, а в радикальных группировках, которые прикрываясь исламом, убивают детей, женщин, пожилых людей, чтобы внести в общество страх и хаос… Это очень серьезная проблема. Прежде всего, потому, что все эти деструктивные планы разрабатываются крупными институтами Западной Европы и, конечно, США… Выделяются сумасшедшие деньги. Как следствие, обстановка в мире сейчас крайне нестабильная, напряженная".

Те сотрудники центров по противодействию экстремизму, которых я лично знаю – искренние люди, желающие защитить Россию

Еще Александр Новопашин называет себя русским националистом – ориентируясь на понимание национализма религиозного философа Ивана Ильина и не приемля ксенофобию. "На местах в борьбе с экстремизмом могут быть перегибы – нужно разбираться в каждом конкретном случае. Те сотрудники центров по противодействию экстремизму, которых я лично знаю – искренние люди, желающие защитить Россию", – так Новопашин отвечает на вопрос о том, почему центры "Э" по всей России в том числе преследуют и людей, называющих себя русскими националистами.

Без конкурса и денег

И вот эти "искренние люди, желающие защитить России", видимо, и посчитали священника и русского националиста лучшим партнером для сотрудничества в области кинематографии. "Рядом с нами" для Новопашина уже второй художественный фильм. Ранее он снял две документальные ленты, а первый раз попробовал себя в игровом кино в 2013 году, благодаря ныне упраздненной Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).

"К десятилетию ФСКН меня попросили снять 10-15-минутный ролик. Тема наркомании для меня ясна, материалов более чем достаточно, 12 лет занимаюсь реабилитацией наркозависимых. Я подумал, что молодежь мало интересуется документальным кино, и чтобы человека заставить задуматься, лучше подать материал в стиле экшена. Я написал сценарий короткометражного игрового кино, который затем вырос в полный метр", – рассказывает он.

Фильм Новопашина о наркоманах "Меня это не касается" не попал на федеральное телевидение, но был показан по многим российским региональным телеканалам, а также в Беларуси, Болгарии, Китае, получил более 20 наград на различных фестивалях. "Работа была проделана не только мной, но и нашей командой (прихожане Собора Александра Невского в Новосибирске – РС), в том числе реабилитантами. Полицейские в этом фильме играют полицейских, наркоманы – наркоманов", – рассказывает священник-кинорежиссер. Фильм, по его словам, хоть и был заказан ФСКН, но снят на частные пожертвования.

К съемкам Новопашин приступил с благословления Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона

"Этот фильм посмотрело руководство Главного управления по противодействию экстремизму МВД России – многие силовики его видели – мне сделали предложение написать сценарий и снять профилактическую картину по экстремизму, сектам, терроризму. Изучением современного сектантского движения я занимаюсь более 20 лет. Так что тут недостатка информации тоже не было", – продолжает священник. К съемкам Новопашин приступил с благословления Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона – после официальной просьбы руководства центра "Э".

"Если МВД заказывает некий пропагандистский фильм, очевидно, что этот заказ могут выполнить разные режиссеры. Так что заказ его напрямую кому-то одному кажется странным. Тем более поддержкой кинематографа занимается Министерство культуры, специальные фонды", – говорит Андрей Жвирблис, руководитель проекта "Декларатор" Transperency International.

Особенности создания такого фильма, вероятно, связаны с правилами работы Главного управления по противодействию экстремизма

Кинокритик Антон Долин в интервью Радио Свобода отмечает, что практика заказа художественных фильмов о своей деятельности российскими министерствами и ведомствами практически не распространена: соответственно, нет и общепринятой системы отбора кинокомпаний и режиссеров для реализации таких заказов. Государственное финансирование кинематографа осуществляет Минкульт, периодически заявляющий крайне размытые приоритетные темы для фильмов. Но эта история к Минкульту отношения не имеет, и особенности создания такого фильма, вероятно, связаны с правилами работы Главного управления по противодействию экстремизма МВД России.

По данным Радио Свобода, главк центров "Э" все-таки обращался в Минкульт с просьбой обеспечить финансирование для съемок этого фильма, но получил отказ.

Поэтому, говорит Новопашин, фильм "Рядом с нами" также снят исключительно на частные пожертвования. Впрочем, он признает, что помощь от МВД все-таки получал. "Что такое организовать массовую съемку на городской набережной в выходной день с духовым оркестром, чтобы никто не мешал? Или праздником с массовкой на восемь тысяч человек? Правда, эта массовая сцена пошла в корзину. Те моменты, которые стоили бы страшных денег, МВД договаривалось, чтобы нам давали снимать. Что такое съемка на станции метро ночью? Это электричество, это поезд, обслуживающий персонал", – рассказывает священник-кинорежиссер.

Официально на свое кинотворчество семья Новопашиных бюджетные деньги не получала

Кинокомпания "Акростих", принадлежащая сыну священника-кинорежиссера Кириллу Новопашину, снявшая и "Меня это не касается" для ФСКН, и "Рядом с нами" для главка центров "Э" действительно отсутствует на сайте госзакупок. Это может быть подтверждением того, что, по крайней мере, официально на свое кинотворчество семья Новопашиных бюджетные деньги не получала.

По словам руководителя информационно-аналитического центра "Сова" Александра Верховского, съемка художественного фильма, конечно, совершенно нехарактерная деятельность для центров "Э", но может быть зачтена в их работе как "профилактика экстремистских проявлений". Такая профилактика сейчас фигурирует в функционале множества самых разных структур власти, при этом реальной координации между ними в профилактике экстремизма не существует – каждый действует в меру своего понимания вопроса.

Радио Свобода направило запрос в пресс-службу МВД России о том, почему именно Александру Новопашину вне конкурса заказали снимать фильм о противодействии экстремизму – на момент публикации текста ответ получен не был.

Любители и профессионалы

В заполненном до отказа зале было немало крепких молодых людей характерной внешности

На презентацию "Рядом с нами" я попал по приглашению, выданному мне самим священником-режиссером. Он приехал в Москву, чтобы принять участие в "Рождественских образовательных чтениях" (важном ежегодном мероприятии РПЦ), а заодно и презентовать свой фильм. Столичный показ состоялся в Союзе кинематографистов России, в кинозале позднесоветского вида с протертым паркетом и жесткими креслами. На нем присутствовали снимавшиеся в фильме актеры, представитель РПЦ дважды выступил с одобрительной речью. Высокопоставленных чинов из главка центров "Э" на показе не было, но в заполненном до отказа зале было немало крепких молодых людей характерной внешности. Зрителями они стали явно по разнарядке.

По сюжету их деятельность координируют джихадисты, ставящие своей целью посеять хаос в неназванном российском мегаполисе

"По заказу и при поддержке Главного управления по противодействию экстремизму МВД России", – с такого титра начинается фильм. В нем показаны два деструктивных религиозных объединения – неонацисты-язычники (хотя один из используемых ими лозунгов – "Мы здесь власть") и некая пропагандирующая суицид секта. Причем по сюжету их деятельность координируют джихадисты, ставящие своей целью посеять хаос в неназванном российском мегаполисе (фильм снимался в Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре и Москве).

"Убежден – действия ряда деструктивных сект в России скоординированы, и скоординированы из США", – говорит Новопашин. В отличие от многих фильмов о терроризме, ислам/кавказцы/арабы в "Рядом с нами" упомянуты лишь вскользь. Мусульмане это заметили, а потому Центральное Духовное управление мусульман по Свердловской области даже наградило Новопашина серебряным полумесяцем "за борьбу с экстремизмом и укрепление межрелигиозного сотрудничества".

Главную роль в фильме исполняет дочь священника, Анастасия Новопашина, а снимал фильм его сын – Кирилл Новопашин. При этом в их семье профильное образование получает только Анастасия – в Новосибирском театральном институте. Но, помимо родственников священника, в фильме достаточно много известных профессиональных актеров: Юрий Беляев, Сергей Маховиков, Сергей Якубенко, Юрий Назаров, Илья Любимов, Екатерина Вилкова и другие.

Все они снимались бесплатно. За исключением Юрия Беляева, у профессиональных актеров эпизодические роли, не отнявшие у них много времени.

На мой взгляд, кино состоялось – и в первую очередь с точки зрения пропаганды

"Я знаю отца Александра больше 15 лет. Я общаюсь с ним и по праздникам, и обращаюсь, когда нужна помощь, когда нужна исповедь. И когда моя помощь нужна: я приезжал и стоял в молитвенном стоянии против "Тангейзера", – рассказывает актер Сергей Маховиков. "У нас в театре (Мастерская Петра Фоменко – РС) был актер, Юра Степанов, царство ему небесное. Он дружил с отцом Александром, и мы с ним тоже подружились", – говорит актер Сергей Якубенко.

В фильме очень много штампов, банальностей, непрофессионализма как операторского, так сценарного. Сами актеры не отрицают, что "Рядом с нами" снят далеко не идеально, но считают фильм по-своему хорошим.

"Я бы этот фильм снимал по-другому: некоторые вещи в нем мне, безусловно, нравятся, некоторые вещи у меня вызывают вопросы с точки зрения технологий. Но это разговор уровня критиков кино. Я бы не хотел его вести: кино либо состоялось, либо нет. На мой взгляд, кино состоялось – и в первую очередь с точки зрения пропаганды. Я посмотрел, как реагировала моя дочь: Гарри Поттер, допустим, ей интересней, но к финалу я увидел, что она о чем-то задумалась. Значит, какие-то нотки того, что происходит на улице, среди её знакомых, она услышала. Она о чем-то задумалась, и это хорошо", – рассуждает Сергей Маховиков.

"Сниматься в этом фильме было прекрасно, радостно, замечательно. Фильм делали прекрасные люди – это не только отец Александр, но и люди, которых он вытащил из наркомании, его прихожане. Все актеры в этом фильме снимались бесплатно. Многие на съемках этого фильма помогали самыми разными способами: предоставляли гостиницы, транспорт… Можно по-разному относиться к его качеству, но это кино, снятое от души, от сердца", – говорит Сергей Якубенко.

По данным Радио Свободы, сейчас идут переговоры о показе фильма на телевидении. Пока же состоялось лишь несколько десятков показов "Рядом с нами": на кинофестивалях и в различных госучреждениях – от вузов до исправительных колоний.