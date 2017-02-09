В Реутове полиция задержала активиста Марка Гальперина

В подмосковном Реутове полиция задержала оппозиционного активиста Марка Гальперина, сообщает портал "ОВД-Инфо". По его данным, задержание происходило в местном Сбербанке, откуда Гальперина доставили в полицию, отобрав паспорт.

Причины задержания в сообщении не указаны. "ОВД-Инфо" передает, что накануне полицейские приходили к родителям активиста, разыскивая его.

7 февраля Гальперин был задержан сотрудниками ФСБ и доставлен в управление. В квартире, где он проживает, прошел обыск. Сообщалось, что активист является свидетелем по неназванному делу. С него взяли подписку о неразглашении.

Марк Гальперин известен своим активным участием в пикетах и так называемых “прогулках” оппозиционных активистов в Москве. На таких мероприятиях неоднократно выдвигались требования смены власти в России и прекращения военных действий на территории Украины, а их участников задерживала полиция.