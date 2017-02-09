В Петербурге гражданина Северной Кореи отпустили на свободу

Ленинградский областной суд удовлетворил жалобу адвокатов гражданина Северное Кореи Цой Мен Бока и прекратил производство по делу об административном правонарушении. Суд постановил освободить Цой Мен Бока из Центра временного содержания для иностранных граждан, куда он был помещен в ожидании выдворения на родину.

Адвокат "Мемориала" Ольга Цейтлина назвала решение суда чудесным. Хотя ранее Европейский суд по правам человека предписал не возвращать Цой Мен Бока в КНДР до рассмотрения дела в ЕСПЧ, она предполагала, что ему все равно придется провести не менее года в Центре временного содержания для иностранных граждан. Теперь он сможет выйти оттуда завтра – как только будет готово постановление суда – и вернуться к своей гражданской жене и двум маленьким детям.

Тем не менее, по словам Ольги Цейтлиной, Цой Мен Бок все равно находится в опасности: поскольку у него нет документов, его может задержать любой полицейский за нелегальное пребывание на территории России. В январе его задержали именно тогда, когда он пришел в полицию и попытался сделать первые шаги для получения документов, удостоверяющих его личность. Цой Мен Бок уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища, но даже в случае положительного решения процедура получения убежища занимает очень много времени.

И все же, по словам Ольги Цейтлиной, хотя суд освободил его всего лишь из-за процессуальных нарушений, на данном этапе достигнуто главное – человек не будет насильственно выдворен в КНДР, где он с большой вероятностью может быть казнен. Теперь защите Цой Мен Бока предстоит думать, что делать дальше и как помочь ему получить убежище. Хотя он остается нелегалом, но адвокат надеется, что теперь, когда есть такое решение суда, задерживать его больше не будут.

Как рассказал сам Цой Мен Бок, с 1999 года он валил лес в корейском трудовом лагере в Амурской области, под охраной и без документов, которые у него отобрали. В 2002 году ему удалось сбежать, все это время он жил в России нелегально. Выдворение на родину ему грозит с февраля 2016 года, когда Российской Федерацией и КНДР было подписано соглашение о взаимной выдаче нелегальных мигрантов.

