Конституционный суд огласит решение по иску Дадина в пятницу

Конституционный суд России в пятницу огласит решение по иску оппозиционного активиста Ильдара Дадина, оспаривающего уголовную ответственность за неоднократные нарушения порядка проведения публичных мероприятий. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

24 января состоялось первое заседание Конституционного суда по делу Ильдара Дадина. Он просил признать статью Уголовного кодекса (212.1), по которой был осужден, неконституционной, так как она допускает повторное наказание за административные нарушения, если те совершаются неоднократно. Генпрокуратура и представитель президента в суде настаивают, что статья не противоречит Конституции. В Совете Федерации признали, что она требует "совершенствования".

Статья о многократных нарушениях на митингах была введена в 2014 году. Она предполагает уголовную ответственность для тех, кто за полгода нарушил правила проведения митингов два или более раз. Ильдар Дадин стал первым осужденным по этой статье и был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.