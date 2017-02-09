В Венгрии могут построить очередную стену и контейнерные лагеря

В Венгрии готовы построить вторую линию заграждений на южной границе страны, чтобы сдержать наплыв мигрантов, сообщил глава администрации премьер-министра Виктора Орбана Янош Лазар.

Он также заявил в четверг, что власти планируют неподалеку от границы построить и лагеря из контейнеров. В них будут содержать мигрантов, пока их запрос на убежище обрабатывается. Сейчас на границе развернуты лагеря под открытым небом, в которых решения своей судьбы ожидают около 600 мигрантов. Это, по мнению властей, представляет угрозу для безопасности страны. Цель строительства новых заграждений и контейнерных лагерей - ограничить передвижение мигрантов.

Осенью 2016 года в Венгрии прошел референдум, на котором граждане страны решали, принимать ли беженцев по квотам Евросоюза. После голосования референдум признали недействительным из-за того, что в нем приняли участие лишь около 40 процентов населения. По конституции, для признания результатов референдума, явка должна быть как минимум 50 процентов.