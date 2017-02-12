Ты из какой тусовки?

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Археология

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О городских субкультурах

Начиная с хрущевской "оттепели", на улицах городов сменялись представители различных субкультур: вслед за стилягами и хиппи пришли панки и "металлисты", а в недавнем прошлом - "готы", "эмо", рейверы... Где они теперь, остались ли в городской жизни или растворилиь в Сети? В студии Радио Свобода - Дмитрий Громов, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, и Борис Клюшников, философ, историк искусства.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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