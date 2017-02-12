Ты из какой тусовки?

Начиная с хрущевской "оттепели", на улицах городов сменялись представители различных субкультур: вслед за стилягами и хиппи пришли панки и "металлисты", а в недавнем прошлом - "готы", "эмо", рейверы... Где они теперь, остались ли в городской жизни или растворилиь в Сети? В студии Радио Свобода - Дмитрий Громов, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, и Борис Клюшников, философ, историк искусства.



