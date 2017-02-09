Со стендов книжной ярмарки в Минске убрали книги о "Новороссии"

Организаторы 24-й Минской международной книжной выставки-ярмарки вынудили представителей российского издательства "Книжный мир" убрать со своего стенда книги, посвященные войне на востоке Украины.

Как сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на одного из организаторов выставки, представленные издательством книги являются "нежелательными" на территории Белоруссии и включены в "список экстремистской литературы".

Речь идет о книгах Геннадия Дубового и Михаила Поликарпова "Рыцари Новороссии. Хроники корреспондента легендарного Моторолы" и "Донбасс. От Славянска до Дебальцево"; книге близкого к Игорю Стрелкову (Гиркину) блогера Анатолия Несмияна ("Эль-Мюрида") "Куклы и кукловоды. Украинские катастрофы"; книгах украинского писателя Олеся Бузины "Вурдалак Тарас Шевченко" и "Как придумали Украину".

Представитель организатора выставки-ярмарки рассказал корреспонденту Радио Свобода, что на эти книги пожаловались посетители, увидевшие в них "разжигание межнациональной вражды". Устроители выставки намерены и дальше следить за тем, чтобы подобная литература не выставлялась на стендах издательств-участников.

В январе ввоз из России книг "пропагандистского толка" и "антиукраинского содержания" был запрещен на Украине.