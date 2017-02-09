На Украине россиянина осудили за участие в боях на стороне сепаратистов

Гражданин России был осужден на Украине за участие в вооруженном конфликте в Донецкой области. Он получил 11 лет тюрьмы, сообщает генеральная прокуратура Украины.
Как сообщает ведомство, осужденный является уроженцем Москвы. Он был сотрудником правоохранительных органов, а с января 2015 года воевал на стороне сепаратистов. В сентябре 2016 года он был задержал возле города Торецк (бывший Дзержинск) в Донецкой области. При нем были найдены боеприпасы. Имя осужденного не сообщается. Приговор вынес суд в Торецке.
Часть территории Донецкой области находится под контролем пророссийских сепаратистов так называемой "Донецкой народной республики" с апреля 2014 года. В ноябре 2016 года за участие в боевых действиях против украинских войск были осуждены шесть россиян. Всего, по данным прокуратуры Украины, за время конфликта были осуждены более 20 граждан России.
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