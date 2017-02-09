В Сирии при российском ударе погибли три турецких солдата

В Сирии в результате российского авиаудара случайно погибли трое турецких военнослужащих, ещё 11 ранены. Как сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News, это произошло в городе Эль-Баб; один из российских снарядов попал в дом, где находились турецкие солдаты.

Российский Генштаб подтвердил, что российский бомбардировщик, выполняя боевую задачу в районе города Эль-Баб, случайно нанёс удар по объекту, где находились турецкие военнослужащие.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил соболезнования в этой связи.

Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны договорились усилить координацию военных действий в Сирии в ходе операций против боевиков террористической группировки "Исламское государство".