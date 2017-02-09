Вступил в должность новый миинистр юстиции и генпрокурор США

Джефф Сешнс приведён к присяге и вступил в должность министра юстиции и генерального прокурора США.
Выступая на церемонии в Вашингтоне, он заявил, что пора положить конец наплыву нелегальных иммигрантов, а также отметил опасность упорного роста преступности в стране.
В среду кандидатуру Джеффа Сешнса, предложенную президентом Дональдом Трампом, утвердил Сенат.
В качестве главы министерства юстиции Сешнс станет главным советником президента по юридическим вопросам. Он также возглавит группу юристов, защищающих в суде президентский указ о временном запрете въезда в США граждан семи стран. Действие указа было приостановлено федеральным судьей Джеймсом Робартом. Ходатайство об отмене этого решения сейчас рассматривает федеральный апелляционный суд.
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