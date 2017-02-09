Блогер Лапшин и судьба ОДКБ. Эфир в 21:05.

Российский блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Белоруссии в Азербайджан, помещен в следственный изолятор в Баку, сообщает "Интерфакс".

Против экстрадиции блогера выступили власти России, Израиля и Армении. Комитет по защите журналистов подверг критике решение Верховного суда Белоруссии, признавшего законность передачи Лапшина Азербайджану, и потребовал его немедленного освобождения.

В Кремле заявили, что Россия будет защищать интересы арестованного блогера. Министерство иностранных дел России выразило "глубокое разочарование" в связи с экстрадицией.

Александр Лапшин был задержан в Минске 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. Его обвиняют в нарушении государственной границы (за поездки в Нагорный Карабах) и в антигосударственной деятельности за то, что он в своих статьях в интернете критикует азербайджанскую политику. Журналисту грозит до 8 лет лишения свободы.

Преследование Александра Лапшина, его экстрадиция в Азербайджан являются грубейшим нарушением основополагающих прав человека на свободу слова и передвижения, что в очередной раз демонстрирует существующую пропасть между диктатурой и демократией, - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна.

Резкой критике действия белорусских властей подвергли депутаты парламента Армении на сессии Национального собрания.

Представитель оппозиционной фракции «Армянский национальный конгресс» Никол Пашинян потребовал от властей срочного отзыва посла Армении в Белоруссии, а также предложил собраться у посольства Белоруссии в Ереване для того, чтобы выразить жёсткую позицию по этому вопросу.

«Будет правильно, если Армения приостановит членство в ОДКБ и отзовёт своего посла», — заявила руководитель фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

В свою очередь глава фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян потребовал исключения Белоруссии из ОДКБ. При этом он назвал неприемлемым предложения депутатов о выходе Армении из ОДКБ.

Ситуацию анализируют политологи Мехман Гафарлы, Владимир Жарихин, Кирилл Коктыш, журналисты Аза Бабаян, Юрий Дракахруст.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.