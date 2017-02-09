Перебежчик: среди беженцев из Чечни в Европе есть агенты ФСБ

Бежавший из России офицер ФСБ рассказал, что его ведомство создало в Европе агентурную сеть, забросив шпионов под видом мигрантов, - утверждают СМИ Германии.

Как пишет германская газета Die Welt, на немецком телеканале ZDF был показан документальный фильм, в котором назвавшийся бывшим полковником ФСБ мужчина рассказывает, что с 2002 года для получения убежища в Европе жителей Чечни снабжали "фальшивыми документами" о том, что они якобы страдали от политических преследований на родине.

По словам мужчины, все эти агенты "занимаются слежкой за критиками режима и потенциальными исламистами" и могут начать работу, "когда понадобятся для того, чтобы повлиять на политическую ситуацию в интересах Кремля".

В фильме также показано интервью с председателем чеченского культурного общества в городе Киль Тимуром Дугазаевым, который, отрицая контакты с ФСБ, признал, тем не менее, что следил за соотечественниками и передавал информацию о них руководству Чечни.

При этом Die Welt приводит мнение главы германской контрразведки Ханс-Георга Маасена, который считает, что "ФСБ целенаправленно способствует притоку радикальных исламистов в Германию для того, чтобы они дестабилизировали ситуацию в стране".