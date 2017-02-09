Гальперина, возможно, арестовали на 10 суток за неповиновение полиции

Оппозиционный активист Марк Гальперин, задержанный 9 февраля в Реутове (Подмосковье), предположительно арестован на 10 суток по обвинению в неповиновении полиции.

Об этом "ОВД-Инфо" сообщила правозащитница Алла Фролова, сославшаяся на адвоката активиста – Ксению Костромину.

Что именно произошло, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Гальперин был задержан в отделении Сбербанка в Реутове, У него отобрали паспорт и телефон.

"ОВД-Инфо" стало известно, что 8 февраля полицейские приходили к родителям активиста, разыскивая его.

7 февраля Марк Гальперин был задержан сотрудниками ФСБ в квартире его родителей в Реутове, где он проживает, там прошел обыск. Сообщалось, что активист является свидетелем по неназванному делу. Он отказался давать показания и был отпущен. С него взяли подписку о неразглашении.

Марк Гальперин известен своим активным участием в пикетах и так называемых “прогулках” оппозиционных активистов в Москве, в ходе которых выдвигались требования сменить власть в России и прекратить участвовать в войне на востоке Украины. Участников этих мероприятий неоднократно задерживала полиция.