Глава комитета Сената призвал поддержать более жёсткую позицию по России

Сенатор-республиканец Боб Коркер предложил законодателям поддержать сотрудников администрации США, занимающих более жёсткую, чем президент Дональд Трамп, позицию по России.

Сенатор-республиканец Боб Коркер предложил законодателям поддержать сотрудников администрации США, занимающих более жёсткую, чем президент Дональд Трамп, позицию по России.

Коркер, председатель сенатского комитета по иностранным делам, не уточнил, каких официальных лиц или заявления он имеет в виду, а его пресс-секретарь Чак Харпер заявил Радио Свобода, что замечания сенатора "носили общий характер".

Ранее на слушаниях по вопросам отношений Вашингтона с Москвой выступил сенатор-демократ Крис Мерфи, который подверг критике противоречивые заявления Белого дома по поводу России.

Слушания проходят в условиях нарастающего беспокойства в Конгрессе в связи с возможным смягчением президентом Трампом санкций против России.

8 февраля группа сенаторов от обеих партий внесла законопроект, усложняющий снятие Трампом санкций против России, введённых его предшественником Бараком Обамой. Согласно документу, для этого потребуется одобрение Конгресса.