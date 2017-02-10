Келлиэн Конуэй в телеэфире "рекламировала" продукцию Иванки Трамп

Американские законодатели направили запрос в Ведомство по этике в связи с действиями советника Белого дома Келлиэн Конуэй. Авторы запроса считают, что Конуэй "использовала служебное положение" для рекламы продукции Иванки Трамп - дочери президента США. Действующие правила этики запрещают госслужащим заниматься продвижением товаров и услуг.
Советник президента Конуэй привлекла к себе внимане, когда, выступая на телеканале Fox News 9 февраля, произнесла в эфире слова: "Покупайте изделия от Иванки... я собираюсь приобрести кое-что... это бесплатная реклама".
Эти слова Келлиэн Конуэй вызвали недовольство надзорной комиссии Палаты представителей, члены которой усмотрели в произошедшем нарушение правил этики и направили соответствующий запрос в Ведомство по этике. В запросе, в частности, говорится, что высшей дисциплинарной инстанцией по вопросам работников Белого дома является сам президент. Таким образом, считают законодатели, заявление Конуэй относительно частного бизнеса дочери президента усугубляют "конфликт интересов".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.