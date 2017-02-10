Келлиэн Конуэй в телеэфире "рекламировала" продукцию Иванки Трамп

Американские законодатели направили запрос в Ведомство по этике в связи с действиями советника Белого дома Келлиэн Конуэй. Авторы запроса считают, что Конуэй "использовала служебное положение" для рекламы продукции Иванки Трамп - дочери президента США. Действующие правила этики запрещают госслужащим заниматься продвижением товаров и услуг.

Советник президента Конуэй привлекла к себе внимане, когда, выступая на телеканале Fox News 9 февраля, произнесла в эфире слова: "Покупайте изделия от Иванки... я собираюсь приобрести кое-что... это бесплатная реклама".

Эти слова Келлиэн Конуэй вызвали недовольство надзорной комиссии Палаты представителей, члены которой усмотрели в произошедшем нарушение правил этики и направили соответствующий запрос в Ведомство по этике. В запросе, в частности, говорится, что высшей дисциплинарной инстанцией по вопросам работников Белого дома является сам президент. Таким образом, считают законодатели, заявление Конуэй относительно частного бизнеса дочери президента усугубляют "конфликт интересов".