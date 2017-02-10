КС признал законной статью, по которой осудили Ильдара Дадина

Конституционный суд России в пятницу признал законным применение уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий. С соответствующим запросом в суд ранее обратился гражданский активист Ильдар Дадин, отбывающий наказание в колонии.

В постановлении суда говорится, что уголовное наказание соответствует конституции, если оно необходимо "для защиты прав и свобод человека и гражданина" и адекватно общественной опасности правонарушения.

Если же нарушение установленного порядка не менее трех раз в течение 180 суток имело формальный характер и не затронуло права и свободы граждан, то уголовное наказание не может рассматриваться как конституционно допустимое.

Агентство Росбалт сообщает, что в суд не пустили около десяти сторонников Ильдара Дадина, хотя они заранее зарегистрировались для присутствия на слушаниях.

Первое заседание по его иску прошло 24 января.

Статья о многократных нарушениях на митингах была введена в 2014 году. Она предполагает уголовную ответственность для тех, кто за полгода нарушил правила проведения митингов два или более раз. Ильдар Дадин стал первым осужденным по этой статье и был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.