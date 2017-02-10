Следственный комитет возбудил дело после гибели заключенного

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертив колонии в Кургане 24-летнего Руслана Сайфутдинова, осужденного за участие в боевых действиях в Сирии. Дело завели по статье "причинение смерти по неосторожности", сообщает правозащитная организация "Зона права".

По версии следствия, сотрудники колонии не предоставили необходимую медицинскую помощь Сайфутдинову, у которого было хроническое заболевание. В результате непрофессиональных действий врачей 7 января Сайфутдинов умер. Он должен был освободиться из колонии 18 января 2017 года.

В то же время местные правозащитники сообщили со слов других заключенных о возможном избиении Сайфутдинова сотрудниками колонии незадолго до смерти. Экспертиза эту информацию не подтвердила.

Сайфутдинов был студентом Тюменской государственной медицинской академии. 21 апреля 2015 года он был приговорен к трем годам колонии по обвинению в участии в боевых действиях в Сирии в "составе антиправительственных сил".