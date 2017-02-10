В Петербурге на пикете в поддержку Дадина задержали активиста

В Петербурге у здания Конституционного суда России задержан активист Динар Идрисов, стоявший в одиночном пикете в поддержку Ильдара Дадина, иск которого рассматривался в пятницу. Об этом у себя в Твиттере сообщил фотограф Давид Френкель.

В руках у Идрисова был плакат с надписью "Нам нужна свобода". Полицейские объяснили задержание тем, что закон запрещает проводить пикеты в непосредственной близости от зданий судов. Они заявили, что в отношении активиста будет составлен протокол о неповиновении полиции, сообщает "Медиазона".

В пятницу Конституционный суд постановил пересмотреть приговор, вынесенный Ильдару Дадину, но признал законной статью об уголовном наказании за неоднократные нарушения на митингах, по которой его осудили на два с половиной года лишения свободы.