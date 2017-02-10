Президент США Трамп согласился уважать политику "одного Китая"

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию относительно Тайваня и согласился уважать политику "одного Китая", которую проводит Пекин. В декабре прошлого года, после победы на президентских выборах в США до своего официального вступления в должность 20-го января, Трамп позвонил главе Тайваня Цай Инвэнь и, судя по сообщениям западных агентств, сказал ей, что Вашингтон не намерен придерживаться политики "одного Китая".

В сообщении Белого дома говорится, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели в четверг вечером (по вашинтонскому времени) "продолжительный разговор". Белый дом заявляет, что президент США Дональд Трамп согласился, по просьбе председателя КНР, "уважать политику одного Китая". Об этом сообщает Reuters.

Тайвань не прокомментировал факт разговора между Вашинтоном и Пекином. Представитель Цай Инвэнь заявил, что поддержание добрых отношений с США и Китаем отвечает интересам Тайваня.