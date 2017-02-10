Роскомнадзор направил "Эху Москвы" претензии к структуре собственности

Радиостанция "Эхо Москвы" получила от Роскомнадзора информационное письмо, предписывающее привести ряд документов в соответствие с законом, который ограничивает участие иностранного капитала в работе российских СМИ. Об этом сообщил изданию РБК представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов подтвердил агентству RNS, что претензии надзорного органа связаны со структурой собственности, в частности – присутствием американской компании в капитале. Он рассказал журналистам, что юристы работают над письмом Роскомнадзора, полученным в конце января. Ампелонский заявил, что надеется, что к 15 февраля все возникшие вопросы будут разрешены.

Ранее издание Life.ru распространило информацию о том, что "Эхо Москвы" получило письмо Роскомнадзора с угрозой закрытия станции. Вадим Ампелонский эту информацию опроверг и заявил, что речь идет о "рабочем письме", которое было направлено и в другие СМИ. Какие именно – он не уточнил.