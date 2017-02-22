Лауреатом стипендии имени Петра Вайля стал Антон Меснянко

Лауреатом стипендии имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" в 2017 году стал внештатный корреспондент Радио Свобода в Севастополе Антон Меснянко.

Меснянко сотрудничает с Русской службой с 2015 года. Он - автор цикла материалов о политических и общественных проблемах Севастополя и Крыма.

Стипендия имени Петра Вайля учреждена в 2009 году в память об известном писателе и многолетнем сотруднике Русской службы в год 60-летия со дня его рождения. Лауреат стипендии – лучший, по мнению редакции, внештатный корреспондент Радио Свобода – проходит двухнедельную стажировку в Московском бюро Радио Свободная Европа\Радио Свобода или в штаб-квартире медиа-корпорации в Праге.

В прежние годы лауреатами стипендии имени Петра Вайля становились корреспонденты Радио Свобода в Киеве, Нью-Йорке, Сочи, в Кировской, Саратовской, Томской и Ульяновской областях.