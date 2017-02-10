Победа, неотличимая от поражения

Сегодня Конституционный суд постановил пересмотреть уголовное дело Ильдара Дадина, которого осудили за неоднократное нарушение статьи о проведении митингов и пикетов. Решение суда вселило во многих комментаторов надежду.

Anna Narinskaya

Боже мой, неужели освободят?!

Aleh Katsuba

Да неужто в Зорькинском суде еще разум остался?

Глеб Морев

Дадина освобождают

Екатерина Шульман

Вау, какая победа в КС по делу Дадина.

Кирилл Шулика

Вот это реально здорово!

Ну статья УК очевидно совершенно антиконституционная, конечно. Просто интересно, что будут писать особо одаренные, которые бегали по всему Интернету и рассказывали, что Дадина правильно посадили.

Николай Травкин

У КС открываются веки…

Может вдохновились примером, как американский суд учит основам законодательства Д.Трампа?

Pavel Shelkov

Очевидно что кремляди всё же решили отпустить заложника не сломавшегося под пытками. Когда об этих процессуальных неарушениях при вынесении приговора говорили адвокаты Ильдара судья на них плевать хотел и отрабатывал вводную из кремля

Slava Rabinovich

Вот так один человек может изменить систему

Многие готовы воспринимать вердикт суда как победу только с определенными оговорками: в конечном итоге, статья 212.1, которую обжаловал в суде Дадин, осталась в силе.

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Alexandr Peredruk

Эталон сервильности: Конституционный Суд, на первый взгляд,по сути согласился со всеми аргументами представителей И.И.Дадина, но чудесным образом пришёл к выводу о конституционности нормы, однако с таким количеством исключений, которое само по себе говорит о том, что в данной формулировке ст.212.1 УК РФ должна быть дисквалифицирована.

Тем не менее это, конечно, победа Дадина, чьё дело должно быть пересмотрено. #FreeDadin

Ихлов Евгений

Дадину - пересмотреть приговор (не фиг тут раскачивать режим). За три пикета/демонстрации - сажать, но только если были серьезные нарушения общественного порядка, а не лишь формальное нарушение [это прямо взято из страсбургского решения по жалобе 23-х], и в уголовном процесс заново рассматривать все обстоятельства административных нарушений [вот будет коллизия при признании незаконным уже исполненного/отбытого наказания по административке, где федеральный судья уже отклонил жалобу]

Serg Mitrofanov

Компромисс. Статью оставить, но трактовать либерально. Очевидно, теперь везде будут писать в протокол: "создавал угрозы общественного порядка". Но Дадина могут выпустить, поскольку задним числом это уже не напишешь.

Роман Хабаров

Как мало хороших новостей. Бредовую статью 212.1 УК РФ не отменили. Радуемся хотя бы пересмотру приговора Ильдару.

Сергей Вилков

Почему-то все по привычке недовольны решением КС по статье 212.1 и делу Дадина, но судя по тому, что пишет "Интерфакс", это как раз победа. Сажать за три одиночных пикета теперь не получится, а Дадин должен выйти на свободу.

В постановлении КС отмечает, "что уголовная ответственность за нарушение порядка организации митингов и пикетирований должна быть адекватна общественной опасности деяния".

"Назначение лицу наказания в виде лишения свободы подразумевается только в случае, если нарушение им установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга (...) повлекло за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям", - считает КС.

То есть заключение допускается в тех случаях, когда инцидент соприкасается с другими уголовными составами, и без того предусматривающими колонию, например хулиганством.

Кроме того, по мнению КС, для привлечения к уголовной ответственности по ст. 212.1 УК РФ "суд также должен доказать наличие у лица умысла на нарушение установленного порядка организации либо проведения мирных публичных мероприятий". То есть сама по себе трехкратная административка еще не достаточна.

Кроме того, Конституционный суд постановил пересмотреть уголовное дело в отношении активиста Ильдара Дадина, осужденного к реальному сроку заключения за неоднократные нарушения правил пикетирования.

С учетом новой трактовки этой статьи УК, Дадину должны отменить лишение свободы, а на время нового судебного следствия, его, судя по всему, отпустят под подписку. Может быть с этим и связана последняя чернуха на РЕН-ТВ - попытка напоследок его дегероизировать, перед выходом на свободу.

Другие видят в решении суда однозначный проигрыш Дадина и не верят, что активист может выйти на свободу.

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Peter Suhoy

Это не победа, а поражение. Статья осталась и признана конституционной. Дадина просто осудят второй раз.

Андрей Мальгин

Дело Дадина отправлено на новое рассмотрение. Теперь это модно.

Я только не понял, его выпустят на период, когда дело будет рассматриваться по второму кругу, или все это время он продолжит сидеть?

Severyukhin Oleg

Неужели Дадину дадут пожизненное заключение?

После того, чем завершился недавний процесс Алексея Навального​, слово "пересмотр" вызывает у большинства не самые приятные ассоциации.

Александр Фельдман

Уголовную ответственность признал, но приговор приказал пересмотреть.

Гениально. Навальному уже пересмотрели, да.

Хотя в случае Ильдара даже условка — уже какая-то победа :(

Евгений Рыбников

Сдаётся мне, что пересмотрят также, как и дело Кировлеса. С теми опечатками в приговоре. хотя могут назначить другое наказание в итоге

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Многие комментаторы резко критикуют Конституционный суд.

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Татьяна Прилипко

Зря я так порадовалась..., не видя полной информации... Стало быть,товарищ Зорькин считает, что сама статья конституционна! :((( Эх..., КС...

Sergey Arhangelsky

Домашние побои - это административка, митинг - уголовщина. Россия - страна чудес!

Konstantin Ershov

Придумали, как не дать Дадину свободу сразу и не признавать нарушение конституции!

Рыклин Александр

"Конституционный суд России признал законным применение уголовной ответственности за нарушение правил проведения митингов", - передает «Интерфакс».

Ну, не душки ли? Пора переименовывать в Антиконституционный суд... Какие же жалкие...

Veronika Katkova

Как же омерзительно, когда в стране такой КС!

Я про совесть судейскую не спрашиваю --это уже даже не смешно.

А бумеранга ребята не боятся?

Земля -то -- круглая!

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Другие ничего хорошего от Конституционного суда и не ожидали.

Ruslan Strizhak

Конституционный суд в каком нибудь государстве с двухпартийной системой, это арена столкновения интересов. Там идут всякие предварительные консультации, встречи, каждый судья помнит кому он обязан этой пожизненной синекурой. А что ожидать от КС при относительном единодушии избирателей? Только трактовку основного закона в согласии с этим единодушием. И странно, для меня, что кто-то этим возмущается.

Fyodor Krasheninnikov

Все те, кто рассуждает с умным видом о том, как можно "дойти до Конституционного Суда и оспорить" - возьмите с полочки конституцию и положите, наконец, ее на сливной бачок своего унитаза. Внезапно кончится бумага - тут-то вам конституция наконец и пригодится.

Серьезно рассуждать о том, что КС в какой-то ситуации займет невыгодную власти позицию - это, извините, глупо. КС ничем не отличается от любого другого басманного или кировского суда.



Dmitry Gudkov

На фото — глава Конституционного суда Валерий Зорькин. Это качество трансляции заседания КС на его сайте. Сам сайт, кажется, вынырнул года этак из 98: http://www.ksrf.ru/



Уже одно это говорит о важности института Конституционного суда в стране.



А решение по жалобе Ильдара Дадина на статью 212.1 (неоднократное нарушение правил проведения митингов) было ожидаемым: конечно, за одно и то же «преступление» можно наказывать дважды. Все допустимо. Ради этого КС исписал огромную пачку бумаги, набил ее умными словами и латинскими фразами, процитировал множество решений ЕСПЧ.



Нет в России суда. Ни Конституционного, никакого. Вместо него — симулякр. Вроде, и судьи в мантиях, и кресла у них красивые, и герб висит, а все это просто декорация. Зачем было битый час читать все бюрократические страницы, если в итоге их смысл сводится к одному: никаких прав у вас нет — зачем?



Все это решение КС — чистая бюрократия, задача которой — утопить простейшую суть дела в словах. А суть в том, что в России авторитаризм, и этот срам не прикрыть пожухлыми фиговыми листками судов и парламента.



P.S. А дело Дадина все-таки предложено пересмотреть - уточнить отдельные моменты. Живо вспоминается недавний Киров.

Константин Янкаускас

Для меня все с этим Конституционным судом все стало ясно после признания законными поборов на капремонт. Тот закон противоречил и Конституции, и четырем другим действующим федеральным законом. Даже прокуратура в первоначальном заключении дала отрицательный отзыв на закон о капремонте. Но граждане -"судьи" решили, что закон конституционен и прекрасен. Сейчас ровно такая же история повторилась со статьей об уголовной ответственности за нарушения на митингах. Вывод - распускать этот состав суда (Алексей Навальный, мой предвыборный наказ тебе!). За исключением, может быть, пары судей, которые пишут периодически особые мнения. Интересно, напишет ли кто-то его в этот раз.

Что касается митингов - ходили, ходим и будем ходить, если нужно защищать свои права. Никакими сраными статьями УК нас не запугать.

ЗЫ. Одновременно КС постановил пересмотреть дело против Ильдара Дадина. Это из рубрики "и рыбку съесть, и попку не поцарапать". Но все равно хорошо, если Ильдара в итоге отпустят.